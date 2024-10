Brasile proposta choc del presidente Lula | Niente più Selecao per chi gioca all’estero

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildel, Luiz Inacioda Silva, ha lanciato unache potrebbe diventare presto realtà qualora venisse promulgata una legge dello Stato o divenisse una norma della federcalcio guidata da Ednaldo Rodrigues. In sostanza,ha chiesto l’esclusione dalladi tutti queitori verdeoro che militanoe non nel paese sudamericano. Qualcosa di epocale e che potrebbe tagliar fuori tanti big affermati come i vari Bremer, Danilo e Douglas Luiz della Juventus, o addirittura Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, oppure Alisson. Alla base di questa rivoluzionaria e assurda, il fatto che la vittoria contro il Cile sia arrivata grazie ai gol di Igor Jesus e Luiz Henrique, che militano nel Botafog.ha spiegato: “Al momento non ci sono tutte queste ‘stelle’ fra coloro cheno fuori.