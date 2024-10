Borsa: Milano prosegue positiva, corrono Mps e Brembo (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, mentre gli altri listini europei sono fiacchi. A Piazza Affari corre Mps (+3,6%), dopo le indiscrezioni di stampa relative all'ipotesi di un gruppo di imprenditori interessati ad entrare nella compagine societaria. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,54%. Seduta in netto rialzo anche per A2a (+1,5%). In ordine sparso le banche con Intesa che guadagna lo 0,6%, Banco Bpm (+0,2%) e Unicredit (+0,1%) mentre sono in calo Bper (-0,6%), dopo il forte rialzo della vigilia con il nuovo piano industriale, e Popolare Sondrio (-0,5%). Vendite su Stellantis (-1,3%), all'indomani dei cambi all'interno della società , e Leonardo (-1%). Scivola Tim (-2,7%). Fuori dal listino principale corre Brembo (+4,4%), dopo l'acquisizione della svedese di Ohlins. Quotidiano.net - Borsa: Milano prosegue positiva, corrono Mps e Brembo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladi(+0,1%), mentre gli altri listini europei sono fiacchi. A Piazza Affari corre Mps (+3,6%), dopo le indiscrezioni di stampa relative all'ipotesi di un gruppo di imprenditori interessati ad entrare nella compagine societaria. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,54%. Seduta in netto rialzo anche per A2a (+1,5%). In ordine sparso le banche con Intesa che guadagna lo 0,6%, Banco Bpm (+0,2%) e Unicredit (+0,1%) mentre sono in calo Bper (-0,6%), dopo il forte rialzo della vigilia con il nuovo piano industriale, e Popolare Sondrio (-0,5%). Vendite su Stellantis (-1,3%), all'indomani dei cambi all'interno della società , e Leonardo (-1%). Scivola Tim (-2,7%). Fuori dal listino principale corre(+4,4%), dopo l'acquisizione della svedese di Ohlins.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Milano positiva grazie a Bper (+8%) e alle banche - La Borsa di Milano è l'unica positiva in Europa (+0,43%) grazie al rally di Bper (+8,23%), che è stata spinta dal nuovo piano e dalla remunerazione prevista per i soci. In deciso rialzo anche l'azionista della banca modenese, Unipol (+4,57%) e la sua partecipata Popolare di Sondrio (+2,98%). . Scivolone invece nel finale per Leonardo (-3,32%) mentre conclude una seduta tutta giocata in ribasso ... (Quotidiano.net)

Borsa : Europa incerta dopo l'inflazione Usa - Milano +0 - 2% - Fa meglio Milano (+0,2%) grazie allo slancio impresso alle banche dal piano di Bper (+6,2%), che trascina in prima battuta l'azionista Unipol (+3,1%) ma anche Bpm (+2,27%), Bps (+2,1%) , Unicredit (-1,56%) e Mps (+1,25%). Le Borse europee si muovono in ordine sparso dopo l'avvio incerto di Wall Street che fai conti col dato sull'inflazione americana a settembre superiore alle attese. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano prova a tenere con le banche - l'Europa negativa - Nei mercati valutari l'euro tiene a quota 1,09 contro il dollaro mentre il petrolio sale dello 0,8% cercando di raggiungere i 74 dollari al barile. Tra i titoli principali, debole Tim che scende di un punto percentuale, con Brunello Cucinelli che perde l'1,5% e Iveco il 2% a 8,95 euro. Spread Btp-Bund stabile attorno a quota 130 punti base. (Quotidiano.net)