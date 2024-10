Thesocialpost.it - Bambino di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione: ha perso conoscenza all’improvviso

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia in unadi Quarto, in provincia di Napoli, dove undi 10hala vital’orario scolastico. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre all’istituto “Borsellino”, situato in via Crocillo. Secondo le prime informazioni, il dramma si è consumatol’intervallo: il piccolo, in circostanze ancora da chiarire, si è accasciato improvvisamente a terra, perdendo. Nonostante l’immediato intervento delnale scolastico e i tentativi di rianimazione, per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri della tenenza locale per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, cercando di ricostruire l’accaduto.