Avanti con la riforma della Giustizia

La maggioranza accelera sulla separazione delle carriere in magistratura, prevista dalla riforma della Giustizia, anticipando l'esame del provvedimento predisposto Guardasigilli Carlo Nordio e anteponendolo ad un altro testo di riforma, quello sul Premierato. Secondo alcune voci raccolte in Transatlantico la decisione sarebbe maturata sulla scorta di diversi fattori. Innanzitutto, a partire dalla consapevolezza che quest'ultimo

Separazione carriere magistrati - primo sì al ddl voluto da Nordio per riformare la Giustizia - Passo avanti verso la separazione delle carriere dei magistrati: la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo base proposto dal governo. Pd e M5s hanno votato contro. Colucci (M5s): "Forza Italia va all'incasso".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Dialoghi con la magistratura - a Villa Genoese Zerbi focus sulla riforma costituzionale della giustizia - . . È questo il titolo e il filo conduttore di un trittico di incontri-dibattito, aperti al pubblico, che prenderà avvio mercoledì 9 ottobre, alle ore 17, a Villa Genoese Zerbi, e che avrà ad oggetto la riforma costituzionale della giustizia e, in generale, le criticità. Dialoghi con la magistratura. (Reggiotoday.it)

Storica riforma della giustizia : vi spiego la nuova scommessa per il Messico - Questa è solo una delle tante sospette coincidenze che hanno messo in dubbio l’integrità, l’imparzialità e l’indipendenza del Poder Judicial de la Federación (Pjf) di fronte all’opinione pubblica. Le prime elezioni straordinarie sono previste per giugno 2025, dove si eleggeranno i membri della Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), magistrati elettorali e quelli di ogni circoscrizione ... (Ilfattoquotidiano.it)