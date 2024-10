Fanpage.it - Assalti in stile militare e armi da guerra: come lavorano le bande che prendono di mira i portavalori

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gliai mezzisono diventati frequenti in alcune zone del nostro Paese e il racconto di questi fatti occupa le pagine delle cronache locali e nazionali. Tra le regioni italiane più interessate dal fenomeno c'è la Puglia. Fanpage.it ha intervistato il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani, per capireagiscono lelavora l'Arma per contrastarle.