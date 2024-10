Arrestati un consigliere e un dirigente comunale a Giugliano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero minacciato un imprenditore di fargli revocare la concessione comunale del centro sportivo che gestiva, ottenendo così la somma di 15mila euro. E’ quanto contestato al consigliere comunale Paolo Liccardo e al dirigente del Comune di Giugliano in Campania Giuseppe De Rosa (ufficio Politiche Sociali, Cultura e Sport), Arrestati e posti a domiciliari per concussione dalla Guardia di Finanza su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. L’inchiesta è quella della Procura di Napoli Nord che il 4 settembre scorso aveva portato all’arresto in flagranza da parte dei finanzieri del Gruppo di Giugliano di un avvocato che nel suo studio legale aveva ricevuto la somma da girare poi agli amministratori locali; c’erano state in quella circostanza anche delle perquisizioni. Anteprima24.it - Arrestati un consigliere e un dirigente comunale a Giugliano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero minacciato un imprenditore di fargli revocare la concessionedel centro sportivo che gestiva, ottenendo così la somma di 15mila euro. E’ quanto contestato alPaolo Liccardo e aldel Comune diin Campania Giuseppe De Rosa (ufficio Politiche Sociali, Cultura e Sport),e posti a domiciliari per concussione dalla Guardia di Finanza su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. L’inchiesta è quella della Procura di Napoli Nord che il 4 settembre scorso aveva portato all’arresto in flagranza da parte dei finanzieri del Gruppo didi un avvocato che nel suo studio legale aveva ricevuto la somma da girare poi agli amministratori locali; c’erano state in quella circostanza anche delle perquisizioni.

