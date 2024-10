Ammoniaca vs Candeggina: chi uccide meglio i germi? (Di venerdì 11 ottobre 2024) La maggior parte dei detergenti che utilizziamo per la pulizia della casa, sono realizzati con Ammoniaca o Candeggina. Sono due prodotti economici, ottimi per eliminare macchie ostiche, entrambi possono essere utilizzati sia diluiti che in purezza. In nessuna circostanza devono essere miscelati Vicenzatoday.it - Ammoniaca vs Candeggina: chi uccide meglio i germi? Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La maggior parte dei detergenti che utilizziamo per la pulizia della casa, sono realizzati con. Sono due prodotti economici, ottimi per eliminare macchie ostiche, entrambi possono essere utilizzati sia diluiti che in purezza. In nessuna circostanza devono essere miscelati

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giornata mondiale dell’Habitat, dall’Iss la guida per una casa a prova di pulito e di allergie - Il primo lunedì di ottobre di ogni anno (quest’anno il 7 del mese) ricorre il World Habitat Day, la data designata dalle Nazioni Unite come Giornata mondiale dell’Habitat con ... (sanita24.ilsole24ore.com)

Inquinamento in casa, dieci regole per migliorare la qualità dell'aria - Il 90% della nostra vita scorre al chiuso ma la qualità dell'aria nei luoghi in cui trascorriamo gran parte del tempo non sempre è pulita. (ansa.it)

Ammoniaca, per cosa si utilizza e in che modo - L’ammoniaca si rivela un ottimo alleato nelle pulizie domestiche (e non solo!), purché utilizzata nel modo giusto: scopriamo insieme a che cosa serve. (dilei.it)