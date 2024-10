Isaechia.it - Amici 24, scoppiano due liti in Casetta: ecco cosa è successo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso del daytime diandato in onda oggi, si è assistito alle prime discussioni tra allievi. Durante una consueta lezione di gruppo, il cantante Trigno, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, ha esternato il suo risentimento nei confronti di Ilan Muccino. Trigno ha così risposto alla domanda del maestro che, vedendo il ragazzo evidentemente infastidito, gli ha domandato se fosse tutto a posto: No, qualcuno ha messo l’aria condizionata stamattina. Ma che caz*zo! Ma perché deve prendere delle decisioni per tutti e tre?! () Sto di mer*a! Dimmi tu se devo fare un’esibizione di mer*da perché lui aveva caldo di notte. Incontrando il diretto interessato in, ha poi esordito così: Vai a fanc*lo, veramente, Ilan.