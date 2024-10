Ilgiorno.it - Allerta nelle valli. Cascate lungo le strade e smottamenti . I giorni più difficili

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Brescia)bresciani e più in generale sul territorio provinciale a causa del maltempo, che ha flagellato la zona da Edolo alla Bassa. Dopo chescorse ore i sindaci camuni hanno incontrato la Prefettura bresciana ieri mattina in diversi paesi i sono state chiuse le scuole, per prima quelle di Darfo Boario Terme, Angolo Terme e delle frazioni delle due località, seguita da diversi altri centri. Ancora, sempre a Darfo, nella zona di Erbanno il torrente Budrio è nuovamente esondato causando il riversarsi di acqua, sassi e detriti sulla strada principale. La carreggiata è stata chiusa al traffico all’altezza della rotatoria che collega alla statale 42. Alle 18 è stata riaperta la statale 45 Gardesana Occidentale in corrispondenza della galleria Seriola, nel comune di Villanuova sul Clisi.