Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Chiostro di San Francesco - Piazza Regina Margherita si terrà il Laboratorio d'Arte per Giovani (12+). La finalità dell'incontro è quella di usare l'Arte come linguaggio di espressione di sè e come messaggio che ispiri bellezza ed

Alatri - Laboratorio d'Arte per Giovani