Accessi violati, ecco quanto sono sicure le informazioni bancarie (Di venerdì 11 ottobre 2024) sono in corso le perquisizioni, in casa dell’ex dipendente di Intesa Sanpaolo, che avrebbe spiato i conti correnti di politici e vip. Ma quanto sono sicure le informazioni bancarie in rete? Servizio di Pierluigi Vito Accessi violati, ecco quanto sono sicure le informazioni bancarie TG2000. Tv2000.it - Accessi violati, ecco quanto sono sicure le informazioni bancarie Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)in corso le perquisizioni, in casa dell’ex dipendente di Intesa Sanpaolo, che avrebbe spiato i conti correnti di politici e vip. Malein rete? Servizio di Pierluigi VitoleTG2000.

