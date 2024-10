a Firenze / 70 artisti internazionali espongo opere ispirate a libri di viaggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) "LETTERATURA IN ACQUERELLO - IL viaggiO" promosso dall’associazione artistica AcquaFirenze in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e patrocinato dal Comune di Firenze, nasce dal tentativo di unire pittura e letteratura. E raccontare, attraverso pennellate e colori, l’idea di viaggio che Firenzetoday.it - a Firenze / 70 artisti internazionali espongo opere ispirate a libri di viaggi Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "LETTERATURA IN ACQUERELLO - ILO" promosso dall’associazioneca Acquain collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e patrocinato dal Comune di, nasce dal tentativo di unire pittura e letteratura. E raccontare, attraverso pennellate e colori, l’idea dio che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con la mostra fotografica di Massimo Listri e con "Anche in un castello si può cadere" dei giovani artisti in residenza - Manifattura Tabacchi a Firenze compie un altro passo per completare l'ambizioso progetto di rigenerazione urbana - 000 mq. Di certo è un rabdomante della bellezza. Manifattura Tabacchi a Firenze Michelangelo Giombini, Head of Product Development & CEO di Manifattura Tabacchi è orgoglioso di questa creatura. Questa rappresentazione di ambienti che racchiudono mondi, votata ad essere un’eredità per i posteri, suscita alcune domande a cui Listri risponde con inaspettato entusiasmo. (Iodonna.it)

Firenze - sette giovani artisti reinterpretano il rapporto tra uomo e natura - Fino dall’ingresso, strutture monumentali testimoniano la recente crisi climatica e ambientale, e allo stesso tempo invitano a rigenerarsi in un’esperienza artistica immersiva e riconciliata con la natura. E, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Firenze, che si terrà dal 19 settembre al 13 ottobre 2024 presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi. (Lanazione.it)