A breve Microsoft offrirà i giochi Xbox anche su Android (Di venerdì 11 ottobre 2024) Microsoft ha confermato che l'app Xbox per Android consentirà agli utenti di acquistare e giocare ai giochi Xbox.

Xbox Game Pass : I Giochi di Ottobre 2024 per gli Abbonati - Legend of Mana (Cloud, Console, PC): Esplora il mondo di Fa’Diel, combattendo mostri e scoprendo la magia del Mana in questa versione rimasterizzata. . We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Console, PC): Aiuta il Principe a sistemare l’universo rotolando tutto ciò che trovi sul tuo cammino. (Gamerbrain.net)

Xbox Research chiede agli sviluppatori perché alcuni non sviluppano giochi per console Xbox - Se state creando videogiochi, siamo interessati a sentirvi. Espandendo la nostra innovativa abbiamo l’obiettivo di dare agli sviluppatori di videogiochi ciò di cui hanno bisogno per sentirsi autorizzati e supportati da Xbox. E onestamente, se state usando i prodotti dei nostri concorrenti, probabilmente avete un’ottima prospettiva da cui potremmo imparare!”. (Game-experience.it)

Xbox Game Pass - Microsoft ha rivelato i 5 giochi che verranno rimossi a metà Ottobre 2024 - . Microsoft ha annunciato i 5 giochi che lasceranno Xbox Game Pass a metà mese, nello specifico il 15 Ottobre 2024, dove tra questi titoli troviamo anche Scorn. Segnaliamo che anche in questo caso è possibile acquistare i giochi prossimi alla promozione possono essere acquistati sfruttando uno sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass, così da aggiungerli per sempre alla ... (Game-experience.it)