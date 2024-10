Puntomagazine.it - Uragano Milton: Cala a categoria 2 ma continua a minacciare la Florida

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024): milioni di persone senza elettricità e danni potenziali infino a 75miliardi di dollari. Cittadini altamente preoccupati sulla vicenda L’ha subito un calo di intensità scendendo a2 dopo aver toccato terra in, ma il Centro Nazionale Uragani (NHC) degli Stati Uniti avverte che i pericoli non sono affatto terminati. Anche se l’ha perso parte della sua forza, l’impatto sullo stato dellarimane potenzialmente devastante, con milioni di residenti colpiti da interruzioni di corrente e allarmi meteo ancora attivi per tornado e alluvioni. Più di due milioni senza elettricità Attualmente, oltre due milioni di residenti insono senza elettricità, con le contee di Hardee e Sarasota tra le più colpite dai disservizi.