Uragano Milton, arriva l'avvertimento del meteorologo Guidi: cosa può succedere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uragano Milton, il meteorologo Guidi avverte: cosa può succedere – «L'Uragano Milton ha un potenziale distruttivo elevatissimo, ma non è il più forte degli ultimi 20 anni. Anche se i conti si fanno alla fine». Così al quotidiano "Il Messaggero" Il meteorologo Guido Guidi, tenente colonnello dell'Aeronautica militare. L'esperto ha chiarito quali sono le caratteristiche di quella che il presidente degli Usa Joe Biden ha definito "la tempesta del secolo".

"Potenziale distruttivo ma..." : uragano Milton - cosa sa il meteorologo - "Non è un evento senza precedenti, nel senso che c'è una lunga storia di uragani con questa intensità che sono arrivati sulla terraferma", ha aggiunto il tenente colonnello dell'Aeronautica militare. È ora che tutti si chiudano in casa", ha dichiarato il governatore dello stato della Florida Ron DeSantis durante una conferenza stampa poco prima dell'arrivo dell'uragano. (Iltempo.it)

Uragano Milton - meteorologo Guidi : "Non c'entra il cambiamento climatico e non è il più forte degli ultimi 20 anni" - L'uragano Milton si è abbattuto sulla Florida, ma fortunatamente è sceso di categoria prima di toccare terra, passando da forza 4 a forza 2 e poi a 1; secondo il meteorologo Guido Guidi, tenente colonnello dell’Aeronautica militare, "non c'entra il cambiamento climatico e non si tratta dell'uragano . (Ilgiornaleditalia.it)

Uragano Milton - meteorologo Usa in lacrime : «È incredibile - è orribile» – Il video - Milton è stato classificato a categoria 4, con venti fino a 265 chilometri orari. E a meno di due settimane dalla distruzione e dai circa 200 morti causati dalla Uragano Helene. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere «il peggiore disastro naturale che abbia colpito lo Stato in un secolo». (Open.online)