Un ex Barcellona fa a pezzi Szczesny per il vizio del fumo: “È un modo per suicidarsi”. E cita Cruyff (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ex attaccante del Barcellona Carrasco attacca duramente il nuovo portiere del club blaugrana Wojciech Szcz?sny per le sue dichiarazioni sul proprio vizio del fumo: "Non può dirlo, è un modo per suicidarsi nella vita". E cita l'esempio di Johan Cruyff. Fanpage.it - Un ex Barcellona fa a pezzi Szczesny per il vizio del fumo: “È un modo per suicidarsi”. E cita Cruyff Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ex attaccante delCarrasco attacca duramente il nuovo portiere del club blaugrana Wojciech Szcz?sny per le sue dichiarazioni sul propriodel: "Non può dirlo, è unper suicidarsi nella vita". El'esempio di Johan

