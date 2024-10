Udine: Metheny, Fresu, Bollani a Note Nuove – inverno 2024/25 (Di giovedì 10 ottobre 2024) è stata presentata al pubblico e alla stampa la stagione di Note Nuove, proposta da Euritmica Associazione Culturale, per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, che comincia il prossimo 31 ottobre e propone 5 appuntamenti, tutti a Udine, fino a fine febbraio; in parallelo alla rassegna si avvia il progetto JAZZ SESSIONS che coinvolge oltre 400 ragazzi delle scuole superiori friulane. Le attività si svolgono con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io Sono FVG e della Fondazione Friuli. E sono stelle assolute del Jazz quelle che popolano Note Nuove, a cominciare dal concerto d’esordio di Pat Metheny (31 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine): il chitarrista e compositore – oltre 50 dischi e 20 Grammy Awards – è infatti in tour mondiale con “MoonDial”, pubblicato da BMG lo scorso luglio. Udine20.it - Udine: Metheny, Fresu, Bollani a Note Nuove – inverno 2024/25 Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) è stata presentata al pubblico e alla stampa la stagione di, proposta da Euritmica Associazione Culturale, per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, che comincia il prossimo 31 ottobre e propone 5 appuntamenti, tutti a, fino a fine febbraio; in parallelo alla rassegna si avvia il progetto JAZZ SESSIONS che coinvolge oltre 400 ragazzi delle scuole superiori friulane. Le attività si svolgono con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io Sono FVG e della Fondazione Friuli. E sono stelle assolute del Jazz quelle che popolano, a cominciare dal concerto d’esordio di Pat(31 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da): il chitarrista e compositore – oltre 50 dischi e 20 Grammy Awards – è infatti in tour mondiale con “MoonDial”, pubblicato da BMG lo scorso luglio.

