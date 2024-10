Tumore, quella volta che mi è apparsa Simona Ventura mentre facevo un esame (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una scrittrice e sceneggiatrice racconta a Wired la sua esperienza con la diagnosi di un Tumore al seno a 32 anni. L'ottava puntata di un diario personale sulla malattia e sui suoi impatti Wired.it - Tumore, quella volta che mi è apparsa Simona Ventura mentre facevo un esame Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una scrittrice e sceneggiatrice racconta a Wired la sua esperienza con la diagnosi di unal seno a 32 anni. L'ottava puntata di un diario personale sulla malattia e sui suoi impatti

"Perché la testimonianza di Bianca Balti sul suo tumore è importante e può salvare delle vite - come quella di Angelina Jolie" - Oggi purtroppo non esistono ancora strumenti efficac. . . "Ancora una volta Bianca Balti è riuscita ad affrontare un argomento doloroso come un tumore alle ovaie con il sorriso sulle labbra e con uno spirito propositivo, proprio come aveva fatto quando le era stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1, la stessa di cui soffre Angelina Jolie.

Antonella Clerici : "Quella cisti era un tumore. Devo ringraziare Beato Carlo Acutis" - Pochi giorni prima di aver saputo di avere un problema di salute, Carlo mi compariva ogni volta che aprivo il telefono per navigare, di continuo. La conduttrice confida poi di aver molto pregato, nei giorni dell'intervento: "A fine mese – racconta – andrò due giorni ad Assisi a portare la mia preghiera a Carlo Acutis, il ragazzo di 15 anni beatificato nel 2020 (quest'anno Papa Francesco ha ...

Antonella Clerici parla per la prima volta dell'operazione subita : "Quella cisti era un tumore" - Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore, andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo. La Clerici aveva voluto informare gli utenti del suo stato di salute in particolare per parlare dell'importanza della prevenzione, invitando tutti a prendersi cura di se stessi. Si chiamano tumori borderline.