Ilrestodelcarlino.it - Tronchi lungo il Savio, è iniziata la rimozione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Partita l’attività per rimuovere i tantid’albero che si sono accumulati dopo l’alluvione di settembre sotto il ponte di Castiglione, al confine tra il territorio comunale di Cervia e quello di Ravenna. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Ufficio di Ravenna, spiega una nota del Comune, "è al lavoro per lae ha assicurato che il materiale legnoso sarà allontanato dall’alveo del fiumeentro questa settimana e trasferito con camion in alcuni punti di stoccaggio esterni all’area fluviale in attesa della destinazione finale". L’intervento, iniziato ieri, interesserà anche la zona della Chiusa di Castiglione, mentre la prossima settimana si procederà a rimuovere anche il materiale legnoso fermo sui piloni del ponte ferroviario tra le località didi Cervia edi Ravenna.