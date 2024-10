Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 19:30

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione resto intenso ilsul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra casse ABS veientane Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina code a tratti in uscita dalla città sullaFiumicino da Parco dei Medici a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per lavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale code a tratti tra il bivio per la 24 e via Salariain questo caso ho dovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 20:45 programma Italia Belgio per la Nation League attivo il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà anche Flaminio al della Vittoria e ...