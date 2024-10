Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita nel peggiore dei modi: parla la cantante «Mi ha distrutta» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa succede ancora fra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Come sappiamo, i due sono tornati insieme dopo un ventennio, ma oggi le cose sono precipitate nuovamente A quanto pare, la cantante americana si sarebbe chiusa nel silenzio e avrebbe accettato solamente l’aiuto de suoi più cari amici. Nelle ultime ore, però, proprio la diretta interessata ha voluto parlare di quanto accaduto con l’ex marito. Cosa ha detto? Le sue parole hanno commosso tutti i fan Jennifer sembra averle tentate tutte per tenere al suo fianco Ben, ma purtroppo a nulla sono servite le sue iniziative, come ad esempio il viaggio in Italia organizzato per entrambi durante l’estate, a cui la popstar ha preso parte completamente da sola. Jennifer Lopez parla dell’ex marito Jennifer Lopez ha rilasciato un’intervista a Magazine Interview. Donnapop.it - Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita nel peggiore dei modi: parla la cantante «Mi ha distrutta» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa succede ancora frae Ben? Come sappiamo, i due sono tornati insieme dopo un ventennio, ma oggi le cose sono precipitate nuovamente A quanto pare, laamericana si sarebbe chiusa nel silenzio e avrebbe accettato solamente l’aiuto de suoi più cari amici. Nelle ultime ore, però, proprio la diretta interessata ha volutore di quanto accaduto con l’ex marito. Cosa ha detto? Le sue parole hanno commosso tutti i fansembra averle tentate tutte per tenere al suo fianco Ben, ma purtroppo a nulla sono servite le sue iniziative, come ad esempio il viaggio in Italia organizzato per entrambi durante l’estate, a cui la popstar ha preso parte completamente da sola.dell’ex maritoha rilasciato un’intervista a Magazine Interview.

