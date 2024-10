Strage di carabinieri: "Morti per tutti noi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esattamente 45 anni fa, era il 9 ottobre 1979, il posto di blocco fatale e l’uccisione a bruciapelo di Michele Campagnuolo, Pietro Lia e Federico Tempini, carabinieri in forze alla stazione di Melzo. Furono freddati, durante un controllo documenti, dalla 7,65 del pregiudicato Antonio Cianci, che aveva un omicidio all’attivo e viaggiava su un’auto rubata. 45 anni dopo, ieri mattina, una cerimonia con autorità e cittadini, sul luogo dove tutto avvenne, la rotonda sulla Sp14 a Liscate vicino alla casa cantoniera. Presenti il sindaco di Liscate Lorenzo Fucci e molti altri primi cittadini della zona, gli uomini dell’Arma capitanati dal maggiore Francesco Berloni comandante della compagnia di Pioltello, i carabinieri in congedo, e una delegazione di familiari: Donatella Tempini, sorella di Federico, e Daniela Lia, figlia di Pietro. Ilgiorno.it - Strage di carabinieri: "Morti per tutti noi" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esattamente 45 anni fa, era il 9 ottobre 1979, il posto di blocco fatale e l’uccisione a bruciapelo di Michele Campagnuolo, Pietro Lia e Federico Tempini,in forze alla stazione di Melzo. Furono freddati, durante un controllo documenti, dalla 7,65 del pregiudicato Antonio Cianci, che aveva un omicidio all’attivo e viaggiava su un’auto rubata. 45 anni dopo, ieri mattina, una cerimonia con autorità e cittadini, sul luogo dove tutto avvenne, la rotonda sulla Sp14 a Liscate vicino alla casa cantoniera. Presenti il sindaco di Liscate Lorenzo Fucci e molti altri primi cittadini della zona, gli uomini dell’Arma capitanati dal maggiore Francesco Berloni comandante della compagnia di Pioltello, iin congedo, e una delegazione di familiari: Donatella Tempini, sorella di Federico, e Daniela Lia, figlia di Pietro.

