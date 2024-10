Silent Hill 2 Remake: Come aprire la porta dell’Ufficio delle Infermiere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel Remake di Silent Hill 2, uno degli enigmi che incontrerai presto durante la tua esplorazione dell’ospedale riguarda il codice del tastierino numerico situato nell’Ufficio delle Infermiere al secondo piano. Dopo aver riattivato il generatore nel seminterrato, gli ascensori torneranno operativi, consentendoti di accedere a nuove aree dell’edificio. Tra queste, c’è una stanza bloccata da un tastierino, la cui combinazione può sembrare difficile da scoprire se non sai dove cercare. In questa guida vedremo esattamente Come risolvere questo enigma e ottenere l’accesso. Silent Hill 2 Remake – Gamerbrain.netDove trovare l’indizio per il codice? Per scoprire il codice, devi prima dirigerti alla Sala del Dottore, situata al primo piano dell’ospedale. Qui troverai un documento chiamato “Appunto della Combinazione del Tastierino”. Gamerbrain.net - Silent Hill 2 Remake: Come aprire la porta dell’Ufficio delle Infermiere Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Neldi2, uno degli enigmi che incontrerai presto durante la tua esplorazione dell’ospedale riguarda il codice del tastierino numerico situato nell’Ufficioal secondo piano. Dopo aver riattivato il generatore nel seminterrato, gli ascensori torneranno operativi, consentendoti di accedere a nuove aree dell’edificio. Tra queste, c’è una stanza bloccata da un tastierino, la cui combinazione può sembrare difficile da scoprire se non sai dove cercare. In questa guida vedremo esattamenterisolvere questo enigma e ottenere l’accesso.– Gamerbrain.netDove trovare l’indizio per il codice? Per scoprire il codice, devi prima dirigerti alla Sala del Dottore, situata al primo piano dell’ospedale. Qui troverai un documento chiamato “Appunto della Combinazione del Tastierino”.

Silent Hill 2 Remake : Come sbloccare l’armadietto della Reception - Cosa Fare Dopo Aver Sbloccato il Lucchetto Dopo aver sbloccato il lucchetto e ottenuto la chiave, dirigiti verso le scale situate nell’angolo sud-est dell’ospedale. Infermiere. Ricorda. Raggiungi la Sala Visite Tre: Una volta dentro, cerca la porta che conduce alla Sala Visite Tre (Exam Room 3). (Gamerbrain.net)

Silent Hill 2 Remake : Come risolvere il puzzle dei raggi X - Gira di nuovo verso destra fino a 12. Questo ti darà una radiografia pulita che mostrerà l’immagine di una mano. Questa nota conterrà informazioni importanti sulla combinazione della tastiera. Usa l’opzione “Inventario” per caricare le radiografie sulla lavagna. Organizza le Radiografie Attenzione ai Dettagli: La chiave per risolvere il puzzle è allineare i piccoli segni neri presenti ... (Gamerbrain.net)

Silent Hill 2 Remake : Come aprire la cassaforte nel Motel - . Bonus: Aprire il Jack del Garage Prima di procedere attraverso il cancello, assicurati di cercare la leva per aprire il Garage Jack nelle vicinanze. All’interno troverai numerose risorse utili che ti aiuteranno nella tua avventura, rendendo l’esplorazione dell’area ancora più fruttuosa. Una volta dentro, attraversa un piccolo passaggio nel muro fino a trovare un tavolo con alcuni ... (Gamerbrain.net)

Silent Hill 2 Remake : Come aprire la cassaforte nell’Ufficio del Direttore - Inserisci il Pulsante della Cassaforte: Torna alla cassaforte e inserisci il pulsante che hai recuperato. Usa la Chiave della Stanza di Stoccaggio: Con la chiave recuperata, apri la porta situata a ovest dell’ufficio principale. Colloca i Braccialetti sulla Mano di Pietra: Nell’Ufficio del Direttore, troverai una mano di pietra. (Gamerbrain.net)

Silent Hill 2 : arriva il remake dell’iconico horror psicologico – Il video - (Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato, in una nota ufficiale, l'uscita di SILENT HILL 2, il remake dell’iconico horror psicologico pubblicato per la prima volta 23 anni fa. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 ... (Webmagazine24.it)