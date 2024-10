Schlein, mai detto campo largo, lavoro a coalizione progressista (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Rivendico di non averlo mai chiamato campo largo, è un'espressione che abbiamo ereditato. A me interessa costruire una coalizione progressista, perché non penso che il campo si misuri in centimetri, ma in quanta giustizia sociale vogliamo produrre insieme su sanità, scuola pubblica, lavoro e diritti, ecco su questo vogliamo lavorare". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a L'aria che tira, su La 7. Quotidiano.net - Schlein, mai detto campo largo, lavoro a coalizione progressista Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Rivendico di non averlo mai chiamato, è un'espressione che abbiamo ereditato. A me interessa costruire una, perché non penso che ilsi misuri in centimetri, ma in quanta giustizia sociale vogliamo produrre insieme su sanità, scuola pubblica,e diritti, ecco su questo vogliamo lavorare". Lo hala segretaria Pd Ellya L'aria che tira, su La 7.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2024 : gli elettori di centrosinistra sono a favore del campo largo - È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre 2024 SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli elettori del centrosinistra sono favorevoli al campo largo: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. (Tpi.it)

Campo largo (anzi progressista). Emilia-Romagna - alleanza quasi fatta. Ma Grillo rianima la battaglia M5s - In Liguria certamente la battaglia di Andrea Orlando contro il sindaco di Genova Marco Bucci sarà la più dura; non per l’assenza del simbolo di Italia viva, i cui esponenti e elettori in parte sostengono Bucci, ma per la competitività del sindaco. Di qui le tensione con 5 Stelle e Avs sulle alleanze regionali, ma anche le controversie irrisolte in vista delle politiche. (Quotidiano.net)

De Pascale-Ugolini - scintille sulla Città 30 : il campo largo si avvicina - “Se c’è un limite si rispetta – dice il dem – e se si ritiene sbagliato si raccolgono le firme per cambiarlo. Se per il candidato di centrosinistra, infatti, “Bologna è capofila sul tema della sicurezza stradale”, per la civica appoggiata dal centrodestra “i 30 all’ora hanno messo la città in ginocchio”. (Ilrestodelcarlino.it)