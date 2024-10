Rubata auto a Politano, terzo raid in un mese a giocatori Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è stata Rubata a Napoli l’automobile di Matteo Politano. La notizia circolata è stata confermata da fonti del club. Politano ieri era a cena in un ristorante nella zona di Posillipo e quando è uscito non ha più trovato la sua auto Smart che era parcheggiata all’esterno del locale. E’ il terzo episodio di raid ai danni di calciatori del Napoli in poco più di un mese, dopo il furto dell’orologio subito da Neres subito dopo il suo arrivo in città, la sera del 31 agosto, e il tentativo di furto della propria automobile denunciato ieri sui social dal difensore Juan Jesus. L'articolo Rubata auto a Politano, terzo raid in un mese a giocatori Napoli proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Rubata auto a Politano, terzo raid in un mese a giocatori Napoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è statal’mobile di Matteo. La notizia circolata è stata confermata da fonti del club.ieri era a cena in un ristorante nella zona di Posillipo e quando è uscito non ha più trovato la suaSmart che era parcheggiata all’esterno del locale. E’ ilepisodio diai danni di calciatori delin poco più di un, dopo il furto dell’orologio subito da Neres subito dopo il suo arrivo in città, la sera del 31 agosto, e il tentativo di furto della propriamobile denunciato ieri sui social dal difensore Juan Jesus. L'articoloin unproviene da Anteprima24.it.

