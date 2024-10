Roma, Suv tenta di investire carabiniere: indagini in corso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colpo di pistola sparato alla ruota del veicolo dopo due tentativi di investimento. Un episodio grave si è verificato nel quartiere Don Bosco, a Roma, dove un Suv ha tentato di investire per due volte un carabiniere durante un’operazione di arresto. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte, quando una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri è intervenuta in via Tuscolana, a seguito di segnalazioni di cittadini riguardo un uomo che stava danneggiando auto in sosta. Il responsabile, un 38enne di origine bangladese, è stato fermato in via Servilio Prisco mentre danneggiava tre auto con una spranga di ferro ed è stato arrestato per danneggiamento. Durante le operazioni di identificazione, un Suv è giunto a forte velocità e ha tentato di investire uno dei militari presenti. Romadailynews.it - Roma, Suv tenta di investire carabiniere: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colpo di pistola sparato alla ruota del veicolo dopo duetivi di investimento. Un episodio grave si è verificato nel quartiere Don Bosco, a, dove un Suv hato diper due volte undurante un’operazione di arresto. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte, quando una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri è intervenuta in via Tuscolana, a seguito di segnalazioni di cittadini riguardo un uomo che stava danneggiando auto in sosta. Il responsabile, un 38enne di origine bangladese, è stato fermato in via Servilio Prisco mentre danneggiava tre auto con una spranga di ferro ed è stato arrestato per danneggiamento. Durante le operazioni di identificazione, un Suv è giunto a forte velocità e hato diuno dei militari presenti.

