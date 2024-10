Rivelazione shock su Lisa Marie Presley: “Ha tenuto il figlio morto in casa per 2 mesi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aquasi due anni dalla morte di Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, la sua autobiografia – “From Here to the Great Unknown” – porta alla luce un episodio shock. Riley Keough, la figlia di Lisa Marie, è riuscita a finire il libro basandosi su alcune registrazioni che aveva lasciato sua madre, ma il racconto più forte lo ha fatto lei in prima persona e riguarda il fratello Benjamin, morto suicida nel 2020 Benjamin aveva 27 anni quando se n’è andato tragicamente e Lisa Marie Presley non ha mai superato quel dolore. “Mia madre ha tenuto mio fratello in casa con noi invece di tenerlo all’obitorio” scrive Riley Keough nel libro, raccontando ogni dettaglio di quei due mesi: “Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a casa, così lei lo tenne a casa nostra per un po’ di tempo con del ghiaccio secco. Metropolitanmagazine.it - Rivelazione shock su Lisa Marie Presley: “Ha tenuto il figlio morto in casa per 2 mesi” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aquasi due anni dalla morte di, figlia di Elvis, la sua autobiografia – “From Here to the Great Unknown” – porta alla luce un episodio. Riley Keough, la figlia di, è riuscita a finire il libro basandosi su alcune registrazioni che aveva lasciato sua madre, ma il racconto più forte lo ha fatto lei in prima persona e riguarda il fratello Benjamin,suicida nel 2020 Benjamin aveva 27 anni quando se n’è andato tragicamente enon ha mai superato quel dolore. “Mia madre hamio fratello incon noi invece di tenerlo all’obitorio” scrive Riley Keough nel libro, raccontando ogni dettaglio di quei due: “Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a, così lei lo tenne anostra per un po’ di tempo con del ghiaccio secco.

Lisa Marie Presley - “il corpo del figlio morto in casa per due mesi” - “Per mia madre era molto importante avere tutto il tempo per dirgli addio”. “Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a casa”, ha scritto Riley. “Nello Stato della California non esiste una legge che imponga di seppellire immediatamente una persona”, ha scritto. (Tpi.it)

La rivelazione shock dell’autobiografia di Lisa Marie Presley : «Michael Jackson era ancora vergine a 35 anni» - Ero terrorizzata perché non volevo fare la mossa sbagliata». Tenne il figlio morto suicida in casa per due mesi Particolarmente toccante anche il capitolo riguardante il figlio Benjamin Keough, morto suicida nel 2020, il cui cadavere pare la madre tenne per due mesi in una dependance all’interno del terreno di sua proprietà a Calabasas, in California. (Open.online)

Biografia di Lisa Marie Presley rivela info su morte di figlio - Al contrario, nessun genitore osa pensare di perdere il proprio figlio. Inoltre, non era sicura se seppellirlo a Graceland o alle Hawaii. ShutterstockAlla fine, Lisa Marie decise di far seppellire Benjamin a Graceland accanto a Elvis Presley. Quando il tatuatore chiese se poteva vedere una foto dei tatuaggi di Benjamin, Lisa Marie gli disse che invece poteva mostrarglielo. (It.newsner.com)