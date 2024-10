Ilrestodelcarlino.it - "Recanatese, la vittoria è l’unica medicina"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Francesco Baldarelli, oltre ad essere il vicepresidente Aiac Ancona, è stato anche allenatore dellae non in tempi "preistorici". Proviamo dunque ad analizzare il momento, davvero particolare che sta vivendo l’ambiente, magari partendo dai giocatori che si sono accollati tutte le responsabilità di questo inizio da incubo, salvando così, almeno momentaneamente, la panchina di Filippi: "Credo che a un allenatore faccia piacere ricevere questi attestati di stima dai propri ragazzi. Certo è una situazione particolarissima e che non capita di frequente ma che certifica come il mister abbia creato importanti rapporti umani con il gruppo. È altrettanto evidente che adesso dovranno esserci le risposte adeguate dal campo".