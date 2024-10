Rapina choc a Maltignano, i malviventi colpiscono con un pugno 90enne e si fanno consegnare i soldi nella cassaforte (Di giovedì 10 ottobre 2024) Maltignano - Rapina choc a Moltignano nella notte: una banda fa irruzione all'interno dell'abitazione di due novantenni e fuggono con tremila euro. L'anziano proprietario è Corriereadriatico.it - Rapina choc a Maltignano, i malviventi colpiscono con un pugno 90enne e si fanno consegnare i soldi nella cassaforte Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)a Moltignanonotte: una banda fa irruzione all'interno dell'abitazione di due novantenni e fuggono con tremila euro. L'anziano proprietario è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggio Calabria - rapina sul lungomare : uno choc - chi sono i 4 fermati - I fatti risalgono allo scorso maggio, quando i carabinieri della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria Principale erano intervenuti in Viale Genovese Zerbi a seguito di un episodio di rapina impropria ai danni di due minori. I due fratelli hanno tentato di inseguire i responsabili e, una volta raggiunti, i giovani ladri hanno aggredito i due minori con calci e pugni per assicurarsi la fuga. (Liberoquotidiano.it)

“Lo hanno arrestato”. Choc in tv - l’ex Amici finisce in carcere dopo una rapina - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miotto Catello (@miottocatello) Come scritto dal sito Leggo, pare che Miotto abbia agito per necessità di reperire soldi. E se n’è andato con 150 euro. E ora l’ex Amici è stato arrestato per aver compiuto un altro reato. (Caffeinamagazine.it)

Perugia sotto choc - rapinatori armati assaltano gioielleria in pieno giorno in centro storico - Hanno finto alla perfezione di essere due clienti interessati a valutare per acquisto un costoso orologio che era nella disponibilità della gioielleria Biagini in pieno centro a Perugia. Una serie di informazioni mirate per continuare a non destare sospetti. Ma dopo 5 minuti è scattato il blitz... (Perugiatoday.it)