Ragazzina investita in via Friburgo dal treno merci, ricoverata in condizioni disperate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle 14,30 in via Friburgo a Padova una Ragazzina è stata travolta sui binari da un treno merci in transito. L'autista del convoglio ha subito bloccato la marcia e ha chiamato i soccorritori. In pochi minuti sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti della Polfer e i sanitari del Suem Padovaoggi.it - Ragazzina investita in via Friburgo dal treno merci, ricoverata in condizioni disperate Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle 14,30 in viaa Padova unaè stata travolta sui binari da unin transito. L'autista del convoglio ha subito bloccato la marcia e ha chiamato i soccorritori. In pochi minuti sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti della Polfer e i sanitari del Suem

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzina investita dal treno merci, ricoverata in condizioni disperate - Alle 14,30 in via Friburgo a Padova una ragazzina è stata travolta sui binari da un treno merci in transito. L'autista del convoglio ha subito bloccato la marcia e ha chiamato i soccorritori. In pochi ... (padovaoggi.it)

Bambina investita dal treno merci, la corsa in ospedale: è in fin di vita - Dopo aver stabilizzato la giovane, è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico di Padova. La prognosi è riservata e la ragazzina è in pericolo di vita. Sul luogo dell'investimento sono giunti ... (ilgazzettino.it)

Epidemia di tabagismo, «Governo e industrie del tabacco i responsabili» - Sono gli sconvolgenti scenari emersi dal nuovo rapporto sul tema dei diritti umani e del tabacco, pubblicato da OxySuisse e redatto da Action on Smoking and Health (ASH) per Transparency and Truth (un ... (tio.ch)