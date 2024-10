Ilrestodelcarlino.it - Raccolta degli abiti usati, si cambia. Ci saranno sei postazioni in meno

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Hera e il Comune hanno deciso di riorganizzazione laa Cesenatico. Per gestire meglio il servizio e risolvere i problemi di degrado in alcune zone,eliminate 6 delle 20. Recentemente i comportamenti scorretti di alcuni cittadini, hanno portato alla presenza sgradevole di sacchi esparsi a terra, che causano appunto degrado e impediscono il riutilizzostessi indumenti. Il servizio disolidale, attivo a Cesenatico da luglio 2023, ha consentito di raccogliere oltre 100 tonnellate diancora in buono stato, di cui 43 tonnellate da luglio a dicembre 2023 e altre 58 da gennaio ad agosto 2024, destinate a recupero e ad associazioni no profit.