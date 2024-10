Presidenza Anci il sindaco di Catanzaro ai primi cittadini calabresi | Votate Gaetano Manfredi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “I sindaci della Calabria e i delegatiall’Assemblea nazionale dell’non abbiano dubbi:di Napoli, è il candidato migliore per lae un’assoluta garanzia che le ragioni del Mezzogiorno saranno al centro dell’agenda politica dell’associazione”. Lo afferma in una nota ildiNicola Fiorita. “Nessuna riserva ovviamente – prosegue – per gli altri autorevoli candidati, come Beppe Sala,di Milano, e Stefano Lo Russo,di Torino, che hanno tutti i titoli per rappresentare tutti i Comuni italiani. Ma quella di, che è stato rettore dell’Università Federico II ed ottimo ministro dell’Università, è una candidatura che va oltre il campo del centrosinistra o del cosiddetto campo largo, incontrando stima anche in larghi settori del centrodestra”.