Premio Strega Poesia 2024, la vittoria a Paradiso di Stefano Dal Bianco

Stefano Dal Bianco stravince il Premio Strega Poesia 2024 con 40 voti su 89, secondo posto a Daniela Attanasio che ottiene però il Premio Strega Giovani Poesia con 38 voti su 102 assegnati da studenti delle scuole superiori.

Stefano Dal Bianco vince il Premio Strega Poesia - In Paradiso la poesia di Stefano Dal Bianco si apre a una nuova fase, incorporando elementi di autofiction, di diario e di narrazione” recita la motivazione con cui è stata ammesso alla finale l’opera di Dal Bianco. È stato il Comitato scientifico a selezionare la cinquina finalista, annunciata lo scorso 11 luglio al Maxxi L’Aquila. (Anteprima24.it)

Premio Strega Poesia - Stefano Dal Bianco vince seconda edizione - E' l'autore della raccolta "Paradiso" (Garzanti) Vince il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco, autore di "Paradiso" (Garzanti), con 40 voti su 89 espressi. Seguono in graduatoria: Daniela Attanasio con "Vivi al mondo" (Vallecchi Firenze), 17 voti; Giovanna Frene con "Eredità ed Estinzione" (Donzelli), 16 voti; Gian Maria Annovi con "Discomparse" (Aragno), 13 voti; […]. (Sbircialanotizia.it)

