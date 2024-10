Premio Guido Dorso a editore Adnkronos Giuseppe Marra (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giuseppe Pasquale Marra, classe 1936, presidente del gruppo Adnkronos, oggi ha ricevuto il Premio Guido Dorso, sezione speciale 'Industria culturale e creativa'. "Cavaliere del lavoro dal 1999 – si legge nella motivazione – ha dedicato buona parte della sua vita al mondo dell’informazione, portando la sua agenzia di stampa a un successo che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) () –Pasquale, classe 1936, presidente del gruppo, oggi ha ricevuto il, sezione speciale 'Industria culturale e creativa'. "Cavaliere del lavoro dal 1999 – si legge nella motivazione – ha dedicato buona parte della sua vita al mondo dell’informazione, portando la sua agenzia di stampa a un successo che

