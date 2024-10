Prefetto di Napoli: “Importante l’operazione con arresti a Giugliano” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in una nota “esprime il proprio plauso” per l’operazione che nei giorni scorsi ha condotto ai domiciliari sei persone, di cui quattro dipendenti dell’impresa incaricata della gestione delle isole ecologiche e della raccolta dei rifiuti dall’Amministrazione comunale di Giugliano in Campania. Le misure, emesse nell’ambito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, sono state eseguite dalla Polizia Metropolitana di Napoli insieme ai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. Le ipotesi di reato sono di peculato e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Anteprima24.it - Prefetto di Napoli: “Importante l’operazione con arresti a Giugliano” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, Michele di Bari, in una nota “esprime il proprio plauso” perche nei giorni scorsi ha condotto ai domiciliari sei persone, di cui quattro dipendenti dell’impresa incaricata della gestione delle isole ecologiche e della raccolta dei rifiuti dall’Amministrazione comunale diin Campania. Le misure, emesse nell’ambito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica del Tribunale diNord, sono state eseguite dalla Polizia Metropolitana diinsieme ai Carabinieri della Compagnia diin Campania. Le ipotesi di reato sono di peculato e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.

