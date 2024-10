Ilfattoquotidiano.it - Precario? Ti trasformo in stagionale. Così il governo permette di aggirare le norme sui contratti a termine, in nome della flessibilità

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre Cgil e Uil scendono in piazza al grido “basta precariato” contro il Collegato lavoro, la riforma ha terminato l’esame alla Camera dove ha incassato il primo via libera prima di approdare in Senato. E a proposito di precariato, il disegno di legge delridefinisce l’utilizzo deistagionali. Secondo il deputato leghista Dario Giagoni, primo firmatario dell’emendamento che la introduce, la novità garantirà “maggiore“, superando quelle che il Sole24ore chiama “le rigidità introdotte dalla giurisprudenza”. Che sono poi le sentenze con cui i tribunali del lavoro hanno finora arginato l’abuso deistagionali, stabilendo che l’intensificarsi dell’attività economica non basta a giustificarne l’utilizzo, che deve rimanere legato ad attività stagionali in senso stretto.