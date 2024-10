Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione, le soluzioni per il reclutamento sono in capo agli stati membri” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Commissione Europea ha risposto alla lettera inviata dalla Flc Cgil lo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, sull'abuso del lavoro Precario e sulla condizione degli idonei dei concorsi 2020 e 2023. L'articolo Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione, le soluzioni per il reclutamento sono in capo agli stati membri” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Commissione Europea ha rispostolettera inviata dFlclo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, sull'abuso del lavoroo e sulla condizione degli idonei dei concorsi 2020 e 2023. L'articoloe ATA,Flc: “ladi, leper ilin” .

