Ilrestodelcarlino.it - Picchia la moglie per una sigaretta: condannato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Era arrivata in lacrime, in caserma, con il viso tumefatto e la disperazione addosso. "Aiutatemi, mio marito mi hato". Dopo pochi minuti l’uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. Laera finita in ospedale con un occhio nero e sette giorni di prognosi. Era il 4 dicembre del 2022, a Falconara. Tutto era scoppiato perché l’uomo aveva visto lafumare una. "Solo le poco di buono fumano, adesso te ne vai da casa", le avrebbe detto il marito prendendola a pugni in faccia. Erano stati i carabinieri della Tenenza a raccogliere il disperato grido di aiuto della donna che si era poi sfogata di altri episodi subiti nel corso del matrimonio durato sette anni. Per il marito violento ieri è arrivata la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione. L’imputato è un moldavo di 41 anni, operaio.