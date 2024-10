Piacenza, 14enne muore travolta da bus (Di giovedì 10 ottobre 2024) 17.52 Una studentessa di 14 anni è morta nel pomeriggio di oggi a Piacenza rimanendo schiacciata da un autobus mentre stava uscendo dall'istituto scolastico Ranieri-Marcora. Secondo una prima ricostruzione, l'adolescente che frequentava l'istituto stava tentando di raggiungere di corsa il mezzo mentre questo stava ripartendo dopo avere appena richiuso le porte. La ragazza è morta sul colpo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 17.52 Una studentessa di 14 anni è morta nel pomeriggio di oggi arimanendo schiacciata da un autobus mentre stava uscendo dall'istituto scolastico Ranieri-Marcora. Secondo una prima ricostruzione, l'adolescente che frequentava l'istituto stava tentando di raggiungere di corsa il mezzo mentre questo stava ripartendo dopo avere appena richiuso le porte. La ragazza è morta sul colpo.

Schiacciata da un autobus fuori da scuola : morta 14enne a Piacenza - La dinamica esatta dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma si ipotizza che la giovane stesse tentando di rincorrere a piedi il mezzo. . Le indagini per chiarire esattamente la dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi, tra cui un’auto medica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e un elisoccorso da Brescia, la ragazza era già deceduta. (Thesocialpost.it)

Tragedia a Piacenza - 14enne muore investita da un bus all’uscita da scuola - Secondo le prime ipotesi, sembrerebbe che la vittima stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo in fase di ripartenza e che, quindi, aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La 14enne è morta sul colpo. Il riferimento è alla sconvolgente morte di una 14enne a Piacenza. (Dayitalianews.com)

Piacenza - investita da bus fuori da scuola : muore 14enne - Secondo quanto ricostruito finora, la giovane frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero e, secondo le prime ricostruzioni, al termine delle lezioni sarebbe uscita con alcuni compagni sul piazzale davanti alla scuola, prima di essere investita dal mezzo. . I rilievi sono ancora in corso e sul luogo dell’incidente, di cui si sta ricostruendo l’esatta dinamica, è intervenuta la Polizia ... (Lapresse.it)