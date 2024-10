Peacemaker 2: James Gunn svela un misterioso personaggio nella prima immagine ufficiale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Peacemaker 2: James Gunn svela un misterioso personaggio nella prima immagine ufficiale James Gunn ha svelato la prima immagine ufficiale di Peacemaker 2 che però raffigura un personaggio misterioso. Lui stesso, nel condividere la foto su Instagram, ha chiesto: “Di chi si tratterà ?”. Chiunque sia questo misterioso individuo, sembra certamente di origine nativa americana, e ci sono diversi personaggi della DC Comics che potrebbero rientrare nei parametri, tra cui Super-Chief, Black Condor e Pow Wow Smith! C’è anche qualche speculazione sul fatto che potrebbe essere una nuova versione di Apache Chief, che ha fatto il suo debutto nella serie animata Hanna-Barbera Super Friends negli anni ’70. Circolano molte altre teorie (Rick Flag Sr di Frank Grillo sì, davvero), ma chiunque si riveli essere, questo personaggio e l’ambientazione sembrano stranamente adatti all’universo di Peacemaker. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)2:unhato ladi2 che però raffigura un. Lui stesso, nel condividere la foto su Instagram, ha chiesto: “Di chi si tratterà ?”. Chiunque sia questoindividuo, sembra certamente di origine nativa americana, e ci sono diversi personaggi della DC Comics che potrebbero rientrare nei parametri, tra cui Super-Chief, Black Condor e Pow Wow Smith! C’è anche qualche speculazione sul fatto che potrebbe essere una nuova versione di Apache Chief, che ha fatto il suo debuttoserie animata Hanna-Barbera Super Friends negli anni ’70. Circolano molte altre teorie (Rick Flag Sr di Frank Grillo sì, davvero), ma chiunque si riveli essere, questoe l’ambientazione sembrano stranamente adatti all’universo di

