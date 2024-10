“Ora campo in una tenda”. La supervip caduta in disgrazia, dal lusso esagerato a una vita di stenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tempo conduceva una vita lussuosa, ma ora vive in una tenda in una fattoria nella zona di Reading, in Inghilterra. Un infarto che ha subito dopo un intervento chirurgico nel 2010 le ha cambiato la vita. A causa della crisi economica, il lavoro di quella che un tempo era una delle donne più sexy è diminuito e sta cercando di guadagnarsi da vivere con l’addestramento personale e il dog walking. Attualmente priva del supporto della famiglia, ha affermato di non aver perso la speranza nonostante la sua situazione difficile. Scelta come “Modella dell’anno” da Playboy nel 2006, un tempo viveva nella famosa villa di Hugh Hefner a Los Angeles e partecipava a feste con celebrità come Leonardo DiCaprio e Paris Hilton. “Quei giorni sembravano un altro mondo”, dice Glover, ricordando il suo passato. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tempo conduceva unalussuosa, ma ora vive in unain una fattoria nella zona di Reading, in Inghilterra. Un infarto che ha subito dopo un intervento chirurgico nel 2010 le ha cambiato la. A causa della crisi economica, il lavoro di quella che un tempo era una delle donne più sexy è diminuito e sta cercando di guadagnarsi da vivere con l’addestramento personale e il dog walking. Attualmente priva del supporto della famiglia, ha affermato di non aver perso la speranza nonostante la sua situazione difficile. Scelta come “Modella dell’anno” da Playboy nel 2006, un tempo viveva nella famosa villa di Hugh Hefner a Los Angeles e partecipava a feste con celebrità come Leonardo DiCaprio e Paris Hilton. “Quei giorni sembravano un altro mondo”, dice Glover, ricordando il suo passato.

