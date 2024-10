Nations League Italia-Belgio 2-2

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 22.41 L'resta in dieci e subisce la rimonta del. Dimarco dialoga con Pellegrini e crossa a centroarea dove irrompe Cambiaso. Azzurri avanti dopo 1' e padroni assoluti del campo. Splendida azione con Dimarco che innesca Cambiaso, tiro respinto da Casteels, Retegui raddoppia in tap-in (24'). Intervento in ritardo di Pellegrini su Theate, il rosso al centrocampista (40') cambia il match. Segna subito De Cuyper (42') su schema da punizione.in sofferenza, pari (61') di Trossard su sponda di Faes.