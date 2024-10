Milan, scocca l’ora di Filippo Terracciano? Ecco perché (Di giovedì 10 ottobre 2024) Occasione per Filippo Terracciano: il Milan lancerà titolare il laterale sinistro nelle prossime partite di campionato? Il motivo E’ arrivato il momento di Filippo Terracciano in maglia rossonera. Il Milan, salvo sorprese, dovrebbe lanciare dal primo minuto il terzino sinistro nei prossimi due incontri di campionato visto l’assenza per squalifica di Theo Hernandez. Il difensore francese ha rimediato uno stop di due turni prendendo un cartellino rosso per proteste, da capitano, negli ultimi istanti della partita contro la Fiorentina. Un provvedimento che concederà dello spazio a Filippo Terracciano, appunto. Dailymilan.it - Milan, scocca l’ora di Filippo Terracciano? Ecco perché Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Occasione per: illancerà titolare il laterale sinistro nelle prossime partite di campionato? Il motivo E’ arrivato il momento diin maglia rossonera. Il, salvo sorprese, dovrebbe lanciare dal primo minuto il terzino sinistro nei prossimi due incontri di campionato visto l’assenza per squalifica di Theo Hernandez. Il difensore francese ha rimediato uno stop di due turni prendendo un cartellino rosso per proteste, da capitano, negli ultimi istanti della partita contro la Fiorentina. Un provvedimento che concederà dello spazio a, appunto.

