Milan Anna Falchi ha perso la testa per Zlatan Ibrahimovic…

(Di giovedì 10 ottobre 2024), la conduttrice e attriceha rivelato di averlaperIbrahimovic: è lui il suo sogno nel cassetto L’apprezzata conduttrice e attrice televisivahalaperIbrahimovic: “Adesso il mio sogno ne cassetto è Ibrahimovic. Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare”. Queste le sue parole – rilasciate al settimanale Oggi – sull’inizio di una possibile nuova storia d’amore. L’attrice è tornata nuovamente a parlare della sua vita privata e in particolare dei suoi ex. Il primo, il presentatore e comico Rosario Fiorello. Il secondo, invece, Stefano Ricucci, con cui è stata anche sposata. Dal 2011 al 2022, invece, l’ex showgirl è stata legata sentimentalmente ad Andrea Ruggieri, giornalista Rai e deputato di Forza Italia.