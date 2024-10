Marina, Perego di Cremnago: “Investire di più nell’underwater” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Venezia, 10 ott. (askanews) – Investiamo miliardi nella corsa verso Marte, e ancora troppo poco nella dimensione subacquea. L’Italia, grazie alla Marina Militare, è precursore tra le nazioni marittime. A dirlo è il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenuto a Venezia al Transregional Seapower Symposium, organizzato dalla Marina Militare. “E’ importante la consapevolezza che questo simposio ha portato sul mondo della subacquea. Diciamo spesso che si investono miliardi per andare sullo Spazio, nella corsa verso Marte e ancora troppo poco nella dimensione subacquea. Da questo punto di vista – sottolinea ad askanews – l’Italia, grazie anche alla Marina, è stata precursore. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Venezia, 10 ott. (askanews) – Investiamo miliardi nella corsa verso Marte, e ancora troppo poco nella dimensione subacquea. L’Italia, grazie allaMilitare, è precursore tra le nazioni marittime. A dirlo è il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Matteodi, intervenuto a Venezia al Transregional Seapower Symposium, organizzato dallaMilitare. “E’ importante la consapevolezza che questo simposio ha portato sul mondo della subacquea. Diciamo spesso che si investono miliardi per andare sullo Spazio, nella corsa verso Marte e ancora troppo poco nella dimensione subacquea. Da questo punto di vista – sottolinea ad askanews – l’Italia, grazie anche alla, è stata precursore.

