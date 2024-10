Maratona di Napoli , da domani il villaggio a piazza Plebiscito (Di giovedĂŹ 10 ottobre 2024) Fervono i preparati in piazza del Plebiscito, cuore pulsante anche della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale sulla distanza dei classici 42,195 km in programma domenica 13 ottobre. Una kermesse attesa, per la quale la cittĂ di Napoli si farĂ trovare preparata e con le strade interessate libere dalle auto dalle 8 alle 14. Dal pomeriggio di domani in particolare sarĂ attivo l’Expo Marathon, il villaggio con stand e performance che accompagneranno gli sportivi , turisti, appassionati e curiosi che faranno visita agli oltre trenta stand allestiti per la circostanza, tra sponsor e realtĂ impegnate nel podismo e piĂš in generale nello sport. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedĂŹ 10 ottobre 2024) Fervono i preparati indel, cuore pulsante anche della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale sulla distanza dei classici 42,195 km in programma domenica 13 ottobre. Una kermesse attesa, per la quale la cittĂ di si farĂ trovare preparata e con le strade interessate libere dalle auto dalle 8 alle 14. Dal pomeriggio diin particolare sarĂ attivo l’Expo Marathon, ilcon stand e performance che accompagneranno gli sportivi , turisti, appassionati e curiosi che faranno visita agli oltre trenta stand allestiti per la circostanza, tra sponsor e realtĂ impegnate nel podismo e piĂš in generale nello sport.

