Maltempo Milano e Lombardia | piogge torrenziali strade allagate e fiumi al limite

Milano, 10 ottobre 2024 – È allerta Maltempo a Milano e in tutta la Lombardia. Dalle 3 di questa mattina sta piovendo ininterrottamente sul capoluogo regionale, l'hinterland, la Brianza e su tutta la zona delle prealpi. Seveso e Lambro Scuole chiuse Protezione civile Seveso e Lambro Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord". Scuole chiuse Tra le provincie più colpite ci sono quelle di Bergamo e Lecco, dove è stata sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori. Un provvedimento assunto per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, già penalizzato dalle condizioni meteo.

