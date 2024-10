L’uragano Milton è arrivato in Florida (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton ha toccato terra nella notte tra mercoledì e giovedì vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida, con venti fino a 205 chilometri all’ora e piogge intense, che stanno già causando diversi danni. Più di 2 milioni di case e aziende sono rimaste senza energia elettrica. L’arrivo della «tempesta del secolo» era prevista da giorni, dopo che aveva attraversato il golfo del Messico. Per questo era stata ordinata l’evacuazione di circa sei milioni di persone in Florida. Milton ha raggiunto per prima la zona della baia di Tampa, dove vivono oltre 3 milioni di persone e diverse città sono inondate dalle mareggiate causate dalL’uragano. Secondo i media americani, i “tornado multipli” generati dalL’uragano avrebbero fatto delle vittime. Ci sarebbero diversi morti nella città di Fort Pierce, nella contea di St. Lucie. Linkiesta.it - L’uragano Milton è arrivato in Florida Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha toccato terra nella notte tra mercoledì e giovedì vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della, con venti fino a 205 chilometri all’ora e piogge intense, che stanno già causando diversi danni. Più di 2 milioni di case e aziende sono rimaste senza energia elettrica. L’arrivo della «tempesta del secolo» era prevista da giorni, dopo che aveva attraversato il golfo del Messico. Per questo era stata ordinata l’evacuazione di circa sei milioni di persone inha raggiunto per prima la zona della baia di Tampa, dove vivono oltre 3 milioni di persone e diverse città sono inondate dalle mareggiate causate dal. Secondo i media americani, i “tornado multipli” generati dalavrebbero fatto delle vittime. Ci sarebbero diversi morti nella città di Fort Pierce, nella contea di St. Lucie.

