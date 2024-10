Le immagini dell’incredibile trasformazione di Kathy Bates (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un cambiamento radicale: Kathy Bates ha voluto chiarire le cose in merito alla sua notevole perdita di peso. L’attrice del cult Misery non deve morire, 76 anni, ha raccontato in un’intervista a People di aver perso quasi 40 chili negli ultimi sette anni cambiando dieta e stile di vita. Un’altra decina, ha spiegato, l’ha persa grazie al discusso “farmaco delle celebrità”, l’Ozempic. GUARDA LE FOTO Iniziare a correre per dimagrire: consigli per cominciare da zero La nuova vita di Kathy Bates «Ho letto di tutto, che ho esagerato con l’Ozempic, ma non è così. È stato un duro lavoro per me, soprattutto durante la pandemia. È molto difficile dire di averne avuto abbastanza», ci ha tenuto a precisare. Una nuova vita, iniziata quando le è stato diagnosticato il diabete di tipo II nel 2017. Amica.it - Le immagini dell’incredibile trasformazione di Kathy Bates Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un cambiamento radicale:ha voluto chiarire le cose in merito alla sua notevole perdita di peso. L’attrice del cult Misery non deve morire, 76 anni, ha raccontato in un’intervista a People di aver perso quasi 40 chili negli ultimi sette anni cambiando dieta e stile di vita. Un’altra decina, ha spiegato, l’ha persa grazie al discusso “farmaco delle celebrità”, l’Ozempic. GUARDA LE FOTO Iniziare a correre per dimagrire: consigli per cominciare da zero La nuova vita di«Ho letto di tutto, che ho esagerato con l’Ozempic, ma non è così. È stato un duro lavoro per me, soprattutto durante la pandemia. È molto difficile dire di averne avuto abbastanza», ci ha tenuto a precisare. Una nuova vita, iniziata quando le è stato diagnosticato il diabete di tipo II nel 2017.

