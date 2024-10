La svolta di Leclerc in Ferrari arrivata dopo lo shock provocato da Sainz: “Gli ha fatto molto male” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il performance coach dei piloti Ferrari Jock Clear ha rivelato che a dare la scossa a Charles Leclerc e renderlo il pilota solido visto fin qui nel Mondiale di Formula 1 2024 è stato il doloroso shock provocatogli dal compagno di squadra Carlos Sainz nel GP di Singapore della passata stagione. Fanpage.it - La svolta di Leclerc in Ferrari arrivata dopo lo shock provocato da Sainz: “Gli ha fatto molto male” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il performance coach dei pilotiJock Clear ha rivelato che a dare la scossa a Charlese renderlo il pilota solido visto fin qui nel Mondiale di Formula 1 2024 è stato il dolorosogli dal compagno di squadra Carlosnel GP di Singapore della passata stagione.

